Den allerførste tjans som borgmester for Carsten Rasmussen var at holde tale ved 1. maj-fejringen i Café Rejseladen i Glumsø i 2011 sammen med daværende 1. viceborgmester Linda Frederiksen. Foto: Jens Lyhne

Humørfyldt energibundt fejrer fødselsdag - det siger venner og fjender om ham

- Han er en mand med et enormt højt energiniveau - altid er han i gang. Ligesom mig er han morgenmand, og han er meget tidligt på færde, siger Per B. Christensen, der som kommunens tidligere børne- og kulturdirektør havde et tæt samarbejde med borgmesteren.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her