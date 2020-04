Humle til folket - trods corona

Take Away aftrensmad er et stort hit for tiden. Nu forsøger ølbaren Humle at holde fast i kunderne med Humle To Go. Når kunderne ikke kommer til ølbaren i Vinhusgade, så må ølbaren komme til kunderne. Og det gør baren nu i pendulfart hver eneste uge.