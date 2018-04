Hul redder stuehus og ejer

Se billedserie Der er ikke meget tilbage af den midterste af gårdens tre længer. Foto: Jeppe Hee Rømer

Næstved - 18. april 2018

Knud Jensen tror, det er fyrværkeri fra Menstrup Kro, der vækker ham, så han vender sig blot om på siden for at vente, til det er slut. De høje brag bliver dog ved, og da gårdejeren i Spjellerup rejser sig op for at kigge ud af vinduet fra første etage, kan han ikke se nogen flotte farver på himlen. Derfor tager han sko på og går ud af stuehuset.

Her får han sig noget af et chok, for flammerne står højt i tagryggen i en af den trelængede gårds staldbygninger.

Klokken 23.59 mandag aften tilkalder Knud Jensen politi og brandvæsen, og de ankommer kort tid efter til gården på Spjellerupvej. Branden er så voldsom, at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Fuglebjerg og Næstved må have hjælp fra Beredskabsstyrelsen i Næstved, for at få bugt med den voldsomme brand.

Flammerne kommer dog heldigvis under kontrol, men den ene længe er nu totalt nedbrændt, mens den anden er mere eller mindre udbrændt.

Hverken dyr eller mennesker er kommet til skade under branden, for Knud Jensen er planteavler, og en heldig vindretning og et mindre hul mellem den ene staldbygning og stuebygningen, som gårdejeren sover i, har gjort, at flammerne ikke tog fat i der.

Sektionsleder hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis lokale efterforskningsafdeling i Næstved, Stine Stenbæk, håber, at brandårsagen kan fastslås engang i løbet af ugen.