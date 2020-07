Se billedserie Mette Dambæk giver Stella og Charlie en dukkert i swimmingpoolen, der snart må lukke på grund af et læk i olietanken. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Hul i olietank lukker hunde-swimmingpool

Næstved - 13. juli 2020 kl. 16:44 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Dambæk fra Menstrup, vest for Næstved, har lige sendt Stella og Charlie i vandet. Hun har bestilt tid til hundesvømning og de vandglade vovser ser ud til at hygge sig gevaldigt i den særlige hunde-swimmingpool hos AA Hundecenter i Toksværd, øst for Næstved.

Men snart er det slut. Olietanken sprang læk og AA Hundecenter er tvunget til midlertidig lukning af svømmehallen, kun for hunde.

- Det er drøn ærgerligt. Men der er ikke andet at gøre. 1.000 liter olie er sivet ned i jorden gennem et lille hul i den rustne olietank, så nu er vi tvunget til at sløjfe swimmingpoolen, da jorden skal graves fri for olie, siger Jan Sørensen.

Det sker i augusut og Jan Sørensen håber på, at det gennem forsikringsselskabet lykkes at etablere en ny swimmingpool, da vandtræning er en populær aktivitet på hundepensionen.

- Vi var Sjællands første hundepension med swimmingpool. I dag er vi syv på Sjælland og øerne, så jeg krydser alt hvad der kan krydses for at det lykkedes os at opføre en ny, når den gamle bliver fjernet, siger Jan Sørensen.

