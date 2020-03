Hoteller i knæ: Det er kun håndværkerne der kommer

Hun er overbevist om, at Hotel Menstrup Kro nok skal klare krisen - eftersom hotellet er en del af kæden Danske Hoteller A/S.

På Hotel Vinhuset tager de stadig imod gæster. Men her er udfordringen, at der ikke kommer nogen - andet en rejsende håndværkere og montører, der mangler en seng for natten.

Han har i stedet et konkret forslag til Næstved Kommune. En appel om at tænke lokalt, når kommunens mange medarbejdere skal på kursus eller konferencer efter corona-krisen.

- Mit forslag er, at kommunen afholder deres kurser og konferencer indenfor kommunegrænsen, på lokale hoteller, for på den måde at støtte op om de lokale virksomheder, der kæmper for at overleve, siger Henrik Green.