Hotel taget som gidsel af hackere i mere end en uge

Næstved - 19. juni 2021 kl. 04:45 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Siden onsdag i sidste uge har et ondsindet hackerangreb mod booking-portalen AK Techotel betyder kaos på Hotel Kirstine og flere hundrede andre hoteller i Danmark, Sverige og Norge som benytter AK Techotel til booking, regninger, arbejdssedler til hotelkøkken, rengøring om meget andet.

- IT er fantastisk når det fungerer, men lige nu er jeg glad for at jeg er så gammeldags at jeg stadig skriver nogen ting ned i hånden, siger hotelejer Henrik Green fra Hotel Kristine.

Nedbruddet har indtil videre kostet hotellet flere hunderede tusinde kroner, blandt andet fordi man ikke kan sige ja til overnattende gæster, da man ikke ved om der er nogen som har booket værelserne allerede. Bookingsystemet blev lammet og et betyder, at hotellet ikke har nogen chance for at vide, hvem der dukker op i receptionen fordi de har booket sig ind på et værelse.

- Det er en katastrofe. Forleden nat havde vi 12 ledige værelser, men det kunne vi ikke vide fordi vi ikke kunne se om de var booket, siger Henrik Green.

Ransomeware-angreb Det er virksomheden AK Techotel, der er blevet udsat for et ransomware-angreb, der betyder, at hackerne har overtaget kontrollen med virksomhedens software ved at kryptere booking-oplysningerne i systemt og kræver løsepenge for at give kontrollen tilbage. Ifølge Henrik Green har AK Techotel de seneste dage fortalt, at man han forhandlet med hackerne om at få adgang til systemerne ingen.

AK Techotel har holdt hotellerne orienteret om sagen via sin hjemmeside, hvor der blandt andet står at hackerne har krævet en løsesum i bitcoin. Fredag morgen skrev AK Techotel, at man håbede at få systemerne op at køre i løbet af dagen fordi der havde været et gennembrud torsdag, og man var ved at dekryptere de låste oplysninger.

IT-nedbruddet betyder at stort set alt er besværligt for de ansatte på Hotel Kirstine i disse dag: Tjenerne kan ikke sende elektronisk besked til køkkenet om bestillinger, hotelgæster får ikke automatisk før deres køb på regningen og endelig så går det ud over bookinger til hele sommeren, vurderer Henrik Green.

- Vi er grædefærdige. Der ligger allerede 300 mails som vi først kan besvare når vi igen kan komme ind i bookingsystemet, fortæller han.

Mister feriegæster Henrik Green frygter, at det vil kunne mærkes på forretningen langt ind i sommerferien.

- Det er nu folk booker sommerferie, og hvis de ikke kan komme til det hos os, så søger de videre efter et andet hotel, siger han.

Selskaberne på hotel Kirstine kører stadig efter planen, men der kommer også et tidspunkt, hvor man har brug for den elektroniske hjerne i form at systemerne fra AK Techotel, for at planlægge sommerens fester.

- Så kan det være vi må appellere til folk som har booket selskaber om at komme med et print af deres bestillinger. Men vi håber selvfølgelig at systemet kommer op at køre inden det kommer så vidt, siger Henrik Green.

