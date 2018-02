Flakkebjerg herreds Biav­lerforening opretter et begynderkursus i biavl.

Send til din ven. X Artiklen: Honningsød bibeskæftigelse - hjælp til udfordrede bier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Honningsød bibeskæftigelse - hjælp til udfordrede bier

Næstved - 18. februar 2018 kl. 12:00 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Honningbierne har det svært nu om dage. Omfattende brug af insektbekæmpelsesmidler og landbrugets monokulturer udgør alvorlige trusler mod de danske bier.

Ifølge formanden for Flakkebjerg herreds Biavlerforening, Bent Larsen, er der et stort behov for at øge antallet af bier - og biavlere.

Det er på den baggrund, at foreningen i år gennemfører begynderkurser for nye biavlere, og det kan sagtens være en hobby for hele familien.

Kurset begynder onsdag 28. februar kl. 19 på Ll. Næstved skolen afdeling Sandved, Grønbrovej 1A, Sandved.

Efter det indledende kursus, er foreningens skolebigård åben, hver anden tirsdag aften indtil midten af september.

Kursets formål er at hjælpe deltagerne godt og sikkert i gang som biavlere.

Et andet formål er at få bifamilierne til at trives godt, og dermed samle dejlig honning til biavleren. Dette kræver både håndelag og et godt kendskab til biavl.

Tilmelding og yderligere informationer om kurset sker hos Frank Toftum, e-mail toftum@email.dk, telefon 22 45 83 00, eller til Bent Larsen p e-mail benrfrlarsen@gmail.com eller på telefon 20 45 10 82.