Et eksempel på en af de art deco-inspirerede maskinstrikkede kjoler, der vises på Netmaskernes kommende udstilling på Holmegaard Værk. Denne kjole har titlen Glasmosaik Design og er designet af Elsebeth Houmand.

Holmegaard Værk klar med anden særudstilling

Det er kunsthåndværkergruppen Netmaskerne, der med blød strik tager over efter Maria Dubins flere meter høje værker af planter og blomster lavet i collage og på papir.

På udstillingen kan man opleve historie og design gennem strikkede dragter, som Netmaskerne har skabt med inspiration fra art deco. Art deco kommer af fransk og er en forkortelse for 'art décoratif', som betyder 'dekorativ kunst'. Art deco begyndte som kunsthåndværk i 1920'ernes Paris og kulminerede i 1950'ernes USA, hvor mange bygninger er inspireret af stilretningen. Art deco er kendt for sin farverigdom, elegante udtryk og geometriske figurer. De geometriske former er velegnet til strik.