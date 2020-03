Holmegaard Værk åbner primo maj

- Fordi der er vi færdige og klar til at åbne, siger Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark, som Holmegaard Værk er en del af.

- Her bliver åbent hus, og selvfølgelig vil her ske mere, end på en almindelig åbningsdag, siger Keld Møller Hansen.

Et program for dagen følger på et senere tidspunkt.

- Når jeg kommer rundt omkring i landet, beder jeg altid om sodavand på flaske og nævner, at flasken er lavet på Danmarks eneste glasværk, som ligger i Fensmark. Der er mange, som ikke ved, at vi er en glasby og stadig har et glasværk her, siger borgmester Carsten Rasmussen, som blandt andet derfor glæder sig til, at Holmegaard Værk åbner, så folk kan se det med egne øjne.