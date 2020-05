Se billedserie Politiassistent Brian Langberg er en af de tilfældigt udvalgte borgere, der bliver tilbudt den fulde testpakke med blodprøver i testcenteret i Næstved. Fotos: Jan Jensen

Hold øje med e-boksen: Nu kan du blive testet for antistoffer

Næstved - 12. maj 2020 kl. 14:30 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er den her, den vigtige test for om du har været smittet med Covid-19 og dannet anti-stoffer i blodet.

Mandag begyndte den første massetest af tilfældigt udvalgte borgere i testcenteret i Rådmandshaven i Næstved. Dermed er der åbnet op for at et bredt udsnit af befolkningen kan få vished om, hvorvidt de har været smittet eller ej.

Hidtil er det primært kommunalt ansatte med direkte borgerkontakt, der er blevet podet. Nu skal der massetestes - også mod antistoffer - og derfor er der al mulig god grund til at holde øje med e-boksen i den kommende tid, fortæller direktør for Præhospital Center, Benny Jørgensen.

- Foreløbig er Næstved det eneste sted i Region Sjælland, hvor der også vil blive udtaget blodprøver, siger Benny Jørgensen.

Den fulde pakke Den fulde pakke, med blodprøver, vil blive tilbudt tilfældigt udvalgte borgere i Næstved, Slagelse, Sorø, Ringsted, Faxe og Vordingborg kommuner, der tilsammen udgør 37 procent af regionens godt 837.000 indbyggere. Brian Langberg er en af de borgere, der er blevet udtaget til test. Han fik besked i sin e-boks og bookede tid til test i Rådmandshaven tirsdag formiddag.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg får vished for om jeg har været smittet. Især i starten af corona-krisen var både jeg og min hustru noget matte i sokkerne og følte os sløje. Dermed kan vi godt have været ramt uden at vide det, siger Brian Langberg, der til daglig arbejder som politiassistent i Udlændingepolitiet.

- Der er jeg kontakt med alle slags mennesker, så det er en stor hjælp i hverdagen at få at vide om jeg har har været smittet eller ej.

Spørgeskema Det er en såkaldt tilfældighedsgenerator, der afgør om du skal indkaldes til test. Det sker via e-boks eller brev. Foreløbigt er det kun personer over 18 år der bliver testet.

Borgere vil foruden en blodprøve også opleve at blive bedt om at svare på et spørgeskema, som skal hjælpe med at danne et billede af, i hvilket omfang smittede med coronavirus har haft symptomer.

