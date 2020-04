For at undgå halvandet års ventetid i Planklagenævnet skriver kommunen nu direkte til erhvervsminister Simon Kollerup (S) og beder ham godkende projektet. Foto: Mie Neel

Høring om DSB-værksted forlænges: Minister har ikke godkendt projektet

- Problemet er, at Erhvervsstyrelsen ikke har forholdt sig til planerne, men i stedet har henvist til Planklagenævnet, hvor der typisk er halvandet års ventetid på sagsbehandling. Derfor vil vi skrive direkte til erhvervsminister Simon Kollerup og bede ham om at godkende projektet, fortæller planchef i Næstved Kommune, Peter Søndergaard.

Når høringsperioden slutter 30. juni er der lagt op til, at byrådet endelig godkender planerne den 15. august og dermed giver statsbanerne mulighed for at gå i gang med at forvandle 71 hektar for foden af Fårebakkerne til et stort centralværksted, der skal kunne håndtere og servicere dobbeltdækkerne på Sydbanen samt fremtidens flåde af elektriske tog og lokomotiver.