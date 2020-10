Højtlæsning i skumringstimen

Skumringstimen er en del af Nordisk Biblioteksuge, hvor der samtidigt læses op af den samme tekst på biblioteker og kulturinstitutioner over hele Norden. Ideen er, at ligesom i gamle dage, så skulle mennesker samles i skumringen på alle Nordens biblioteker for at læse og lytte til spændende og gode fortællinger om nordisk litteratur - mundtligt eller skriftligt.