Højteknologisk skraldeforsøg: Dit affald gemmer sig langt nede under jorden

Næstved - 14. juli 2020 kl. 07:12 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der mangler bare lidt sommerferieramt software, så kan et skraldeforsøg i det centrale Næstved gå i gang.

På Dania nær den tidligere Irma-bygning er der stillet fire højteknologiske skraldespande op. De syner ikke af meget, men der er god plads i de nedgravede containere.

Forsøget går blandt andet ud på at fjerne de mange store skraldecontainere, der fylder godt op i byens baggårde. Ved at centralisere indsamling af skrald i bymidten reduceres mængden af tung og larmende trafik. Desuden minimeres CO2-udledningen.

EU støtter De nedgravede containere er en del af Bæredygtig Grøn Byudvikling, hvor Næstved Kommune med EU-støtte skal undersøge, hvordan man kan håndtere affald fra både private og erhverv i samme container.

Affaldet opbevares under jorden, hvor det er koldere, så lugtgener fra affaldet mindskes.

For at kunne kaste sit skrald ned i dybet skal man være tilmeldt forsøget og have et nøglekort. Dem, der kan være med bor eller har en virksomhed i en radius af 75 meter fra containerne, kan være med på den ny skraldevogn.

Når de bruger nøglekortet, registreres det, hvor meget affald de smider i og dermed hvor meget CO2 de sparer. Vægten registrerer også hvem, der smider skrald i containerne.

Mindre tung trafik - Vores viden fra projektet skal indgå i vurderingen af mulighederne for at indføre affaldsløsningen i hele Næstved centrum, så vi får en mere attraktiv bymidte og mindre tung trafik. Det nye er, at affaldet bliver vejet, så borgerne skal følge med i, hvor stort deres CO2-aftryk er, siger Anette Moss, projektleder i Bæredygtig Grøn Byudvikling.

Hidtil har virksomheder ikke været omfattet af den kommunale affaldsindsamling. De finder selv en vognmand til at afhente papkasser og andet affald. Men med forsøget kan der afleveres madaffald, papir, pap, metal, hård plast, glas og almindeligt restaffald. Flere butiksindehavere har også ønsket, at de kan aflevere flamingo.

- Det er afgørende, at så store dele af erhvervslivet er med, for at vi kan få affaldscontainerne og den tunge trafik ud af bymidten. Vi har inddraget erhvervslivet i pilotområdet på et tidligt tidspunkt og det har givet virksomhederne mulighed for medbestemmelse og en følelse af ejerskab til projektet. Deltagelsen er frivillig, men vi oplever stor opbakning fra erhvervslivet, siger Anette Moss.

Forsøget går i gang i løbet af sommeren og afsluttes i maj 2021.

