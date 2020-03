Højtbegavede børn tilbydes særligt forløb i folkeskolen

Kobberbakkeskolen i Næstved gør en forskel for højtbegavede børn. Siden november 2019 har skolen tilbudt et særligt High Performance forløb i samarbejde med Clever Consulting, hvor de har fokus på skolens allermest intelligente elever.

High Performance er et to-årigt udviklingsprojekt. Der er plukket 12 elever fra skolens 5. årgang fra afdeling Rønnebæk, afdeling Sydby og afdeling Sct. Jørgen. Selve undervisningen foregår på afdeling Sjølund, og med bare to timer om ugen er det muligt at gøre en forskel for børnene, fortæller lærer Tue Ødegaard.