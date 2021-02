Højspændingskabel gravet over: 1500 el-kunder uden strøm

Omkring 1.500 husstande i det nordlige Næstved vågnede her til morgen op uden strøm. En entreprenør var under et gravearbejde kommet til at grave et højspændingskabel mellem Næstved og Fensmark, og det har mørklagt det nordlige Næstved omkring Holsted, oplyser pressechef i Andel, Morten Kidal.