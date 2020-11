Det var her på Østre Ringvej 54, at der blev affyret seks skud mod en konkurrerende hashandler i november 2017.

Højesteret har talt: Dom i rockersag skærpes betydeligt

Sagen drejer sig om skudattentatet på Østre Ringvej tilbage i november 2017, hvor Jim-Bo Poulsen i byretten blev dømt for at være en af de to maskerede gerningsmænd, der troppede op i en lejlighed, sparkede døren ind og skød og dræbte den 25-åriges hund, hvorefter gerningsmændene affyrede våbnet mod den 25-årige, der overlevede, selvom han blev ramt af seks skud i arme, mave og ben.

Bandidos-rockeren Jim-Bo Poulsen kan se frem til markant flere år bag tremmer, efter at Højesteret har skærpet landsrettens dom på otte års fængsel for drabsforsøg.

