Se billedserie Et smitteudbrud på plejecentret Symfonien betyder, at besøgsrestriktionerne ikke kan ophæves endnu. Foto: Esben Thoby

Høje smittetal: Plejecentre må leve med få besøgende

Næstved - 21. februar 2021 kl. 04:43 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Smitteudbrud med Covid-19 på flere plejecentre og et socialt botilbud har fået Næstved kommune placeret i den tunge ende på Sjælland, kun overgået af kommunerne på Københavns Vestegn.

- Vi holder nøje øje med udviklingen og der i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed om de høje incidenstal i Næstved, siger direktør for sundhed i Næstved Kommunes Jakob Bigum Lundberg.

Kommunen holder specielt øje med om smitten ses i bestemte grupper af befolkningen. Det kan være på arbejdspladser, i boligområder eller aldersgrupper.

Den seneste uge har der i Næstved været en lille stigning i antal smittede per 100.000 indbyggere.

Udvalgte incidenstal Fakta

Incidenstallet angiver antallet af smittede per 100.000 indbyggere.



Hvis der er mere end 20 smittede per 10.000 indbyggere, er det over myndighedernes bekymringsgrænse.



Ishøj 205,6



Næstved 82,1



Region Sjælland: 46,7



Danmark 50,4

- Den forholdsvis høje incidens skyldes aktuelle smitteudbrud på plejecentret Symfonien, hvor 13 ansatte og fire beboere er smittet, og et udbrud på et socialt botilbud på Eskadronvej, hvor fem af seks beboere i en enhed sammen med 5 medarbejdere er konstateret smittet med Covid-19, fortæller Jakob Bigum Lundberg.

Ingen genåbning For øjeblikket er Styrelsen for Patientsikkerhed ved at løfte besøgsrestriktionerne på plejehjem mange steder i landet. Men det kommer ikke til at ske i Næstved lige med det samme, vurderer Jakob Bigum Lundberg.

- Vi kommer til at være bagefter nabokommunerne, når det drejer sig om at åbne for flere besøgende på plejecentrene, siger han.

Det skyldes både de høje incidenstal i Næstved Kommune, men også at der er et efterslæb med vaccinationerne på enkelte plejehjem. Det er en kombination af incidens og vaccinationsgrad, der afgør om Styrelsen tør åbne for besøg hos de svageste på plejecentrene.

- Vi er kommet bagefter med at vaccinere beboerne på Symfonien, Kildemarkscentret og Birkevang, fordi der tidligere har været coronaudbrud, fortæller Jakob Bigum Lundberg.

Beboerne på de tre plejecentre får deres første stik i dag og den kommende uge, og så går der nogen uger inden de er færdigvaccineret.

- Før det er sket, forventer jeg ikke, at Styrelsen fjerner besøgsrestriktionerne, siger Jakob Bigum Lundberg.

På Symfonien må beboerne i den ene halvdel fortsat nøjes med en enkelt besøgende - og altid den samme. På de andre plejecentre er begrænsningen tre faste besøgende.

Direktør i Næstved Kommune Jakob Bigum Lundberg fortæller, at det er de mange udbrud på kommunens plejehjem, der gør at incidenstallet ligger så højt. . Foto Jørgen C. Jørgensen

