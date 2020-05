Se billedserie Hjerterytterne starter holdtræning 12. maj. Foto: Privat

Hjerteryttere er hoppet på cyklerne igen

Næstved - 07. maj 2020 kl. 17:00 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Rynkeby har droppet turen til Paris og Næstved Cykel-Motion stadig kun cykler parvis, så åbner Hjerterytterne op for holdtræning tirsdag den 12. maj.

Velgørenhedsholdet, der cykler til fordel for hjertesagen, følger anbefalingerne fra DGI Cykling og cykler ud i landskabet i grupper på max 10 ryttere, fortæller holdkaptajn, Kristian Larsen og fortsætter:

- Motion er sundt og vi skal alle sammen bidrage til den langsomme, forsigtige og forsvarlige genåbning af samfundet. Derfor glæder vi os til at komme i gang igen, siger Kristian Larsen.

Han sammensætter tre hold af max. 10 ryttere, som kører ud fra forskellige steder i Næstved. Under holdtræning vil det ikke være muligt at ligge i læ af den forankørende, da afstandskravet fra Sundhedsstyrelsen også gælder på to hjul.

- Afstandskravet er ufravigeligt, og det betyder blandt andet, vi kun kører på én række med god afstand mellem rytterne. Vores faste køreregler og kommandoer gælder fortsat og vi kører alle sammen med håndsprit i baglommen, siger Kristian Larsen.

Normalt har Hjerterytterne et mål om at cykle Danmark Rundt. Det projekt har holdet opgivet i år. I stedet er Hjerterytterne tilmeldt et stort event på Flyvestation Værløse sidst i august, hvor det handler om at cykle så mange omgange som muligt fordelt over to dage.

Hjerterytterne i Næstved tæller 40 aktive cykelmotionister plus et hold for tidligere hjertepatienter, der tramper ud i terrænet på citybikes.