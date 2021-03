Hjerteforeningen går nye veje: Vil slå Danmarksrekorden

- Vi går efter at sætte ny Danmarksrekord i antallet af deltagere på vores kommende generalforsamling. Den nuværende rekord er på 10 og blev sat ovre i Jylland. Normalt plejer vi at være to-tre stykker foruden bestyrelsen, lyder det fra Formanden i Hjerteforeningens lokalafdeling i Næstved, Steen Ryttels.

I år øjner Hjerteforeningen dog muligheden for at gøre begivenheden til den mest besøgte generalforsamling nogensinde. Årsagen skal findes i Covid-19, som betyder, at Hjerteforeningen i Næstved er nødsaget til at afholde generalforsamlingen digitalt.

- En digital platform for årets generalforsamling er en rigtig god måde at aktivere de medlemmer, som ikke traditionelt deltager i generalforsamlingerne. Vi forventer en større deltagelse i år, da vi giver folk mulighed for at tage stilling og deltage elektronisk. På den måde reducerer vi blandt andet transporttiden til nu blot at være afstanden fra kaffemaskinen til sofaen, fortæller han.