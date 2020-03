Hjerteforeningen aflyser alt

- Vi skal passe på hinanden, og derfor aflyser Hjerteforeningen Næstved en række arrangementer, der skulle have været afholdt i de kommende uger, meddeler foreningen.

Formanden for Hjerteforeningen Næstved, Steen Ryttels, udtrykker som alle andre håbet om, at vi hurtigt kan lægge krisen bag os og igen få en normal hverdag, men at vi naturligvis ikke tager nogen chancer og derfor afventer situationen.