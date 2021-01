- Når folk møder mig, siger de, at man næsten ikke kan se på mig, at jeg har været involveret i en alvorlig ulykke. Jeg kan gå, snakke og næsten jonglere. Men de skader, jeg har, kan kun jeg mærke, og de er der hele tiden, siger Fredrik Borelli.

Hjerneskadede Fredrik efter voldsom ulykke: Jeg har få venner tilbage

- I starten var jeg lykkelig for at overleve, men det bliver mere og mere klart for mig, at tingene aldrig bliver, som de var før.

Sjællandske møder 24-årige Fredrik Borelli i hans 67 kvadratmeter store andelsbolig på Karrebækvej. Her opholder han sig langt de fleste af døgnets timer, og det meste af tiden går med at styrketræne, spille PlayStation og læse bøger på engelsk. Og med at reflektere over sin tilværelse, der ændrede sig dramatisk for tre et halvt år siden.