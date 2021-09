Rektor Susanne Stubgaard fra Næstved Gymnasium er fritaget for tjeneste. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Hjemsendt rektor er fritaget for tjeneste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hjemsendt rektor er fritaget for tjeneste

Næstved - 22. september 2021 kl. 15:45 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Sn.dk kunne i går fortælle, at bestyrelsen for Næstved Gymnasium har hjemsendt rektor Susanne Stubgaard efter at have set konklusionen på en konsulentundersøgelse om samarbejdet mellem rektor og skolens ansatte. Undersøgelsen er bestilt af skolens bestyrelse efter flere artikler, i blandt andet Sjællandske, om massive samarbejdsvanskeligheder på Næstved Gymnasium og HF.

Susanne Stubgaard er ikke bare sendt hjem, men også fritaget for tjeneste, og det signalerer juridisk set, at sagen er af en anden kaliber.

- Man fritager kun for tjeneste, hvis det er en alvorlig sag, hvor man anser det for umuligt at fortsætte samarbejdet, siger Peter Breum, der er partner i Sirius advokater med speciale i arbejds- og ansættelsesret.

Tjenestemandssag Bestyrelsesformand for Næstved Gymnasium og HF, Kenneth Ladefoged Petersen bekræfter, at man nu går i gang med første skridt i en tjenestemandssag. Det betyder, at rektor Susanne Stubgaard i første omgang skal aflevere en skriftlig redegørelse til bestyrelsen hvor hun forklarer sit syn på de anklager, som er rejst i undersøgelsen fra konsulentfirmaet Human Act, om samarbejdet mellem ledelse om ansatte på skolen.

Derefter vil det vise sig, om parterne kan nå til en fælles forståelse, som formodentlig vil betyde at den 68-årige Susanne Stubgaard stopper som rektor på Næstved Gymnasium.

Bestyrelsesformand Kenneth Ladefoged Petersen siger, at han håber på en afslutningen så hurtigt som muligt, og at ingen er interesserede i, at det trækker i langdrag.

Advokat Peter Breum siger, at det ikke er ualmindeligt at man laver et forlig, som betyder at man undgår at trække en dommer ind i sagen.

- En sag er ofte en belastning for begge parter, især hvad angår renommé og eftermæle, så det er ikke usædvanligt at man indgår en aftale, som begge kan leve med, siger han.

Kan de ikke blive enige, vil arbejdsgiveren - i dette tilfælde bestyrelsen for Næstved Gymnasium - gå til Østre Landsret, som vil udpege en dommer, der skal være forhørsledere og afhøre parterne og deres bisiddere og eventuelle vidner. Derefter vil forhørslederen komme med en redegørelse og en indstilling til, hvordan konflikten bliver løst. I yderste konsekvens kan det ende i en egentlig civil retssag.

relaterede artikler

Kampvalg: Rekord mange kandidater i Ældrerådet 22. september 2021 kl. 15:46

120 nye boliger og en Coop 365: Her er planen der skal sætte liv i byen 22. september 2021 kl. 09:54