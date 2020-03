Dennis Hvidberg blev sendt hjem uden løn og kalder det fuldt forståeligt, at Fladså Turist ikke har gjort brug af lønkompensation. Lige så snart corona-krisen er drevet over, er han at finde bag rattet igen. Privatfoto

Hjemsendt chauffør: Jeg savner at komme ud og køre igen

Næstved - 27. marts 2020 kl. 07:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dennis Hvidberg havde glædet sig til at køre pensionister ud i det blå - til Himmelbjerget, til Sprogø eller på blomstertur med bussen fuld glade og forventningsfulde passagerer.

I stedet er han sendt hjem - uden løn - ligesom 21 andre kolleger, der styrer den veltrimmede vognpark i Fladså Turist.

- Det er hårdt, men fuldt forståeligt, og jeg har absolut ikke noget negativt at sige om min arbejdsgiver. Jeg forstår godt, at lønkompensation ikke giver mening i et erhverv, der ligger bomstille og kun har udgifter og ingen indtægter, siger Dennis Hvidberg.

Nyt job i Nykøbing Han er en af de heldige. Dagen efter han blev fritstillet, skaffede han sig et nyt job. Et vikarjob i erhvervsstyrelsen i Nykøbing Falster.

- Her hjælper jeg virksomheder med at finde rundt i junglen af regler, der skal hjælpe dem under corona-krisen. Det er et job, der giver god mening lige nu. Men ligeså snart Fladså Turist starter op igen, er jeg at finde bag rattet, siger Dennis Hvidberg.

For Dennis Hvidberg er buskørsel nemlig noget særligt. Ikke alene sidder han bag rattet. Han er også guiden, der griber mikrofonen og disker op med gode historier om udvalgte danske og udenlandske destinationer.

- Jeg har altid arbejdet i servicebranchen, og jobbet som turistchauffør giver mig masser af glæde i hverdagen. Sidste år var jeg ni dage i Norge, og uanset om jobbet byder på 1-dages ture eller længere rejser, glæder jeg mig hver gang, fortæller chaufføren fra Stensved.

Danmark bliver rask igen Han venter - ligesom alle os andre - på at corona-krisen driver over, så han igen kan køre turister ud i det blå, når Danmark kan erklæres normal og rask igen, og turisterhvervet igen får hjulene til at rulle ude på landevejen.

- Det er jo forår nu, og jeg havde virkelig glædet mig. Det gør jeg stadig. Nu må vi bare se, hvor længe det varer.

