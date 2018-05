Hjemmerøveriet gik ud over en 87-årig mand og hans 82-årige hustru, som dengang boede på Tommerupvej i Næstved. Foto: Jan Jensen

Hjemmerøvers makker snuppet: Brød også ind hos bedsteforældre

Næstved - 04. maj 2018

Torsdag blev nævningesagen mod en 43-årig mand fra Næstved, der er tiltalt for i alt ti forhold, herunder et hjemmerøveri mod et ældre ægtepar, indledt.

Politiet havde en kanin i hatten, for i sidste øjeblik var det lykkedes at finde frem til den person, som ordensmagten formoder er medgerningsmand til både hjemmerøveriet samt et indbrud, hvor der blev stjålet værdier for over 100.000 kroner.

Der er tale om 32-årig mand, ligeledes fra Næstved, og det var i hans mormor og morfars hus på Thit Jensens Vej i Næstved, der blev brudt ind. De var på ferie på tidspunktet, hvilket den 32-årige vidste.

Han nægter sig skyldig i alle forhold, mens den 43-årige erkender flere ting; blandt andet at have brugt et dankort, der blev stjålet i forbindelse med hjemmerøveriet, samt endnu et dankort, som forsvandt fra samme adresse ved et såkaldt listetyveri en måned tidligere.

Han nægter dog at stå bag både tyveriet og hjemmerøveriet og hævder i stedet, at han fik de stjålne kort af nogle bekendte, som han skyldte penge. I retten ville han dog ikke nævne nogen navne.

I det hele taget var det en temmelig usammenhængende forklaring, som både han og den medtiltalte kom med. Begge mænd var en del af misbrugsmiljøet i Næstved på gerningstidspunkterne.

Sagen mod de to mænd fortsætter på tirsdag, hvor en række vidner skal afhøres. Der ventes først dom 29. maj.

