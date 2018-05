Se billedserie Ægteparret Tina Hansen og Søren Petersen er frustrerede over, at hjemmeplejen to gange har forsøgt at besøge Tinas mor på Olstrupvej, selv om hun er både død og bisat. Foto: Niels Brande

Hjemmeplejen ville besøge Tinas døde mor

Næstved - 22. maj 2018 kl. 15:28 Af Niels Brande

På Danmarks befrielsesdag, lørdag 5. maj, går Tina Hansen ind i sin mors lejlighed på Olstrupvej i Holme-Olstrup med en buket blomster for at ønske tillykke.

Desværre nåede Kirsten Hansen ikke at fejre sin 75 års fødselsdag, for Tina Hansen finder sin mor død i sengen.

- Jeg havde haft oppe i hovedet, at det måske var mig, der en dag skulle finde hende, for jeg kom der meget, men det var alligevel lidt af et chok, siger Tina Hansen

Sammen med sin mand, Søren Petersen, er hun mandagen efter i lejligheden på Olstrupvej for at ordne lidt.

Søren Petersen går ud med skraldet og ser ved affaldspladsen en rød bil fra hjemmeplejen svinge ind.

- Jeg tænkte, at hun skal vel ikke samme vej som mig, siger Søren Petersen.

Hver 14. dag fik Kirsten Hansen opmålt piller af hjemmeplejen, og hver anden uge kom de og gjorde rent.

- Jeg havde ikke tænkt over hjemmeplejen, må jeg indrømme, siger Tina Hansen om de første dage efter sin mors død.

Nærmest synkront følges Søren Petersen og hjemmeplejeren ad, til de når til den lille forhave ved lejligheden.

Der stopper Søren Petersen hjemmeplejeren og fortæller, at Kirsten Hansen altså er død. Alligevel går hjemmeplejeren ind i den forreste del af huset.

- Jeg synes, hun skal vende om på hælen, da hun får den besked, men det gør hun ikke, siger Søren Petersen.

- Jeg siger til hende, at jeg forventer, at hun sørger for, at min mor kommer ud af deres systemer, siger Tina Hansen.

Derefter forventer ægteparret, at hjemmeplejen ved, at de ikke skal komme, og det bliver de også bekræftet i, da Søren Petersen tirsdag i sidste uge snakker med Kildemarkscentret, hvorfra hjemmeplejen kører ud.

Onsdag bisætter de Kirsten Hansen.

Dagen efter bisættelsen ringer Tina Hansens telefon.

- Jeg kan ikke se, hvem det er, og hun præsenterer sig ikke, men hun fortæller, at hun står ved min mors dør og banker på, for hun skal ind at gøre rent.

»Ved du, hvor din mor er«, spørger stemmen.

- Hvortil jeg siger noget i retning af, at det er kraftedeme løgn, siger Tina Hansen.

Dagen derpå kan hun stadig ikke finde ud af, om hun blev vred eller bare målløs. Det satte følelser i gang.

- Jeg kunne hverken hyle eller noget. Jeg havde ikke ord for det. Jeg er dybt forundret over, at de kan fedte rundt i det her, når nu min mand har talt med dem i tirsdags, og det så gentager sig, siger Tina Hansen.

Birgitte Ettrup, distriktschef for Næstved Kommune ældredistrikt øst, er meget ked af det skete.

- Det er en dybt beklagelig fejl. Jeg vil selvfølgelig ringe til svigersønnen og beklage, for det er jeg meget ked af, siger Birgitte Ettrup, da Sjællandske fredag har præsenteret hende for det hændte.

- Hvorfor de besøg ikke er forsvundet, når vi har skrevet i systemet at borgeren er død, ved jeg ikke. Vi er ved at undersøge, om det er en menneskelig eller teknisk fejl, siger Birgitte Ettrup og lover, at det ikke sker igen for Tina Hansen og Søren Petersen.

Fredag eftermiddag, efter distriktschefen havde lovet at ringe til Søren Petersen, blev han ringet op af Birgitte Ettrup som lagde sig fladt ned og undskyldte for besøgene. Samme eftermiddag modtog parret også en buket blomster fra distriktschefen.