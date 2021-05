Se billedserie Hjemmebesøg har sparet kunderne for 4 millioner kroner og skånet miljøet for en masse CO2, fortæller direktør i Næstved Fjernvarme, Jens Andersen. Foto: Jesper Voldgaard Foto: Jesper Voldgaard

Hjemmebesøg sparer husejere for millioner i varmeregning

Næstved - 28. maj 2021 kl. 17:04 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Den er helt galt hjemme hos Pedersen. Han sender varmt vand tilbage til værket.

Det kan de se på computeren henne hos Næstved Fjernvarme på Maglemølle. Og da det både er dyrt og dumt at fyre for fuglene, så ringer fjernvarmen til forbrugeren og fortæller, at de kommer på besøg.

- Du skal ikke gøre noget. Vores energiekspert opdager selv fejlen, så han ringer i forvejen, kommer på besøg og fikser fjernvarmen. Det er varmekunderne glade for, fortæller direktør i Næstved Fjernvarme, Jens Andersen.

Ordningen har kørt i tre år og har sparet varmekunderne for fire millioner kroner i varmeregning. Miljøet har også fået det bedre. Ved at indstille fjernvarmen rigtigt er det nemlig lykkedes at spare miljøet for 627 ton CO2.

- Ofte er det bare en ventil, der har sat sig fast og skal motioneres. Eller en tilkalket varmtvandsbeholder. Det kommer vi og ordner, så fjernvarmen bliver udnyttet optimalt, siger Jens Andersen.

På tre år er det således blevet til 1.221 hjemmebesøg hos kunder, der ikke udnyttede deres varme godt nok. 353 af de besøgte kunder trængte til et nyt fjernvarmeanlæg.

God effekt

Samtlige valgte at abonnere på et anlæg hos Næstved Fjernvarme i stedet for at købe det selv.

- Det har givet en hurtig effekt på miljøet og store besparelser til kunderne, som vi slet ikke opnåede, dengang vi blot sendte kunderne en rapport, der viste deres energitab, fortæller fjernvarmedirektøren.

Efter de 1.221 hjemmebesøg er energiforbruget reduceret med, hvad der svarer til årsforbruget for 227 ejendomme.

Næstved Fjernvarmes resultater har også givet genlyd i udlandet. Jens Andersen har holdt en række oplæg i Kroatien, Tyskland og Frankrig om den smarte metode, der skåner forbrugerne for vilde varmeregninger og sparer miljøet for en masse CO2.

- Det er jo ikke raketvidenskab vi har gjort. Tværtimod er det meget lavpraktisk. Og nu har vi bevist, at der ikke skal så meget til for at passe på miljøet og kundernes penge.

Resultaterne er opnået i et samarbejde mellem Næstved Fjernvarme og kommunen om bæredygtig grøn udvikling i et tre-årigt projekt.

Du kan også følge med i dit varmeforbrug og din returvarme ved at downloade en app. Den hedder eForsyning og den fortæller dig om du er foran eller bagefter det forventede forbrug.

Glad dame i Grimstrup

Onsdag var der generalforsamling i varmeværket, der tæller 5.500 varmekunder. Her oplevede formand Lindy Nymark Christensen noget han ikke har prøvet før.

- For første gang i mine 11 år som formand, lød der ros til Næstved Fjernvarme. Det var en dame fra Grimstrup, der var skiftet fra elvarme til fjernvarme. Det var hun rigtig glad for, så hun sagde tak, fortæller fjernvarmeformanden.

I Grimstrup-området koblede153 husstande sig sidste år på fjernvarmen. Og lige nu går det løs i Åderupkvarteret og dele af sydbyen, hvor foreløbig 828 husstande har sagt ja til den kollektive varme, hvad der svarer til 71 procent af de adspurgte husstande.

- Vi tror der kommer flere. Det plejer der at gøre, når vi graver ude i vejen, siger Lindy Nymark Christensen, der fortsætter som formand og selv kan se frem til fjernvarme på Fåborgvej.

Svømmehal får fjernvarme

Den nye svømmehal ude på Stenlængegård skal også forsynes med fjernvarme. Det samme skal hele bebyggelsen, hvor der er planer om 820 nye boliger på den bare mark ved Østre Ringvej.

Næstved Retail Park oppe på Køgevej har søgt om at blive koblet på fjernvarmen. Ledningen bliver lagt gennem Holsted, så Næstved Fjernvarme spørger også erhvervsvirksomhederne i Holsted og Næstved Storcenter om de vil være med på varmen.

98 procent af Næstved Fjernvarme forsynes med affaldsvarme fra Affald Plus på Ydernæs - resten kommer fra naturgas.