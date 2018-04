Kirkegårdsinspektør ved Østre Kirkegård i Næstved, Benny Karlson, forklarer, at man også hos dem har set sig nødsaget til at låse toiletdøren om natten.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Hjemløse sover også på Østre Kirkegårds toilet

Næstved - 04. april 2018 kl. 14:23 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østre Kirkegård i Næstved har ligesom Herlufsholm Kirkegård haft problemer med overnattende gæster. Gennem vinterhalvåret er kirkegårdens personale flere gange mødt op til et beskidt toilet, efter en person har sovet der og ikke ryddet op efter sig selv.

Læs også: Kirke må låse toilettet efter hærværk og trusler

Hvis det sker, låser personalet toilettet om natten i det næste stykke tid, indtil den overnattende giver op og finder et nyt sted at sove.

- Når nogen ønsker at overnatte på toilettet, og så møder en låst dør, så går de videre, forklarer kirkegårdsinspektør Benny Karlson til Sjællandske.

I gårsdagens Sjællandske fortalte graver ved Herlufsholm Kirkegård Finn Dal, at personalet der, har set sig nødsaget til at låse kirkegårdens toilet om natten, fordi de er blevet truet af overnattende, og toilettets inventar er blevet udsat for hærværk.

På Østre Kirkegård har der hverken været hærværk eller trusler - personalet har slet ikke talt med de overnattende. Alligevel må man løbende låse toiletdøren, fordi de overnattende ikke rydder op efter sig selv.

- Lige så snart vi ser, at der er en, som har overnattet, så låser vi døren. Vi tager det hele fra dag til dag, siger Benny Karlson, som godt kan forstå, at personalet ved Herlufsholm Kirkegård har valgt den mere permanente løsning.

Afdelingsleder ved Forsorghjemmet i Næstved, Grethe Jensen, er ikke overrasket over, at hjemløse forsøger at finde ikke-aflåste toiletter.

- Det har været en meget kold vinter, og de prøver alt for at finde læ, forklarer hun.

Hverken Finn Dal eller Benny Karlson har anmeldt nogen af de overnattende gæster, og det er Grethe Jensen glad for.

- Det er den rigtige beslutning, det vil ikke hjælpe noget at anmelde dem, siger hun og fortæller samtidig, at hun godt kan forstå, at man på de to kirkegårde har valgt at låse døren om natten.