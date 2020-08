Stenskovvandløbet skal have en ordentlig overhaling, så ørrederne slet ikke kan lade være med at yngle.

Hjælpeaktion for Susåens ørreder

Stenskovvandløbet, der løber til Karrebæk Fjord via Susåen i Næstved, er som skabt til at huse en lille ørredbestand.

Redningsaktionen går i al sin enkelthed ud på at restaurere vandløbet, så ørrederne slet ikke kan lade være med at yngle.

Suså Lystfiskerforening og Den sjællandske Grusbande er gået sammen med kommunen om at booste ørredbestanden ved at etablere nyt gydegrus og skjulesten på de nederste strækninger af bækken.

Den sjællandske Grusbande er til for at sikre et godt vandmiljø for havørrederne i de danske åer, så de kan trives og formere sig. Grusbanden er et stort netværk af frivillige, der arbejder med vandløbspleje.