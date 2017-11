Hjælp til reparationen

Hvor i lokalområdet kan man få repareret sine ting? Studerende fra ErhversAkademi Sjælland vandt torsdag i den ene kategori ved Danish Entrepreneurship Award med et forslag til en reparationsplatform. Modelfoto

Næstved - 18. november 2017

Det er muligt, det nemmere at smide ud end at reparere, men det er i hvert fald ikke godt for planeten og tit heller ikke for pengepungen.

Udfordringen er så, at det tit er svært at finde et sted, hvor tingen kan repareres, og det kan også være svært at få et tilbud på, hvad det vil koste. Det har et hold fra den lokale afdeling af ErhvervsAkademi Sjælland en løsning på, og holdet fra PBA i Innovation og Entreprenørskab vandt torsdag deres kategori GreenTech, da de deltog i innovationskonkurrencen for videregående uddannelser i Fredericia. Danish Entrepreneurship Award 2017 blev arrangeret af Fonden for Entreprenørskab og er en del af Global Entrepreneurship Week Denmark.

De lokale studerende har udviklet en prototype på en platform for privatpersoner, der har ting, som er gået i stykker og kan repareres.

Reparatørerne kan være både private og professionelle.

Platformen gør det lettere at indhente et tilbud på en reparation, inden man per automatik køber nyt, og det gavner cirkulær lokal økonomi. Der findes i dag allerede FixIt caféer i de større byer. Med denne platform udbredes muligheden til hele Danmark, og det bliver nemmere at vælge det miljømæssigt bedste alternativ.

Holdet skal nu afgøre, om de vil arbejde videre med idéen.

ErhvervsAkademi Sjælland havde otte hold med i konkurrencen for de videregående uddannelser.