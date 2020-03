- Vi er klar med nogle webinarer om de helt akutte ting i næste uge, siger Rasmus Holst-Sørensen, direktør for Næstved Erhverv. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hjælp til erhvervslivet: Kompensation eller fyring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp til erhvervslivet: Kompensation eller fyring

Næstved - 28. marts 2020 kl. 04:43 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad kan bedst betale sig? At søge lønkompensation, gøre brug af arbejdsdeling, afskedige folk eller hvad?

Læs også: Kommunen klar til at fremrykke opgaver

Der er efterhånden lanceret en del hjælpepakker under Coronakrisen, og det kan være svært for virksomhederne at bevare det store overblik over mulighederne, og hvad der giver mening de forskellige steder.

Torsdag åbnede mulighedheden for at søge lønkompensation for virksomheder, der ellers stod overfor at skulle fyre minimum 30 procent af de ansatte.

At dømme ud fra køen på virk.dk, så er der ret mange, som vil gøre brug af den ordning. På Næstved Erhvervs hjemmeside kan man finde link til der, hvor man skal søge, til en syv siders lang vejledning i at søge og til svar på de mest almindelige spørgsmål.

Men Næstved Erhverv bliver nu alligevel ringet op med spørgsmål.

- Hvad er den bedste løsning for mig? Det kan godt være svært at finde ud af, siger Rasmus Holst-Sørensen, direktør for Næstved Erhverv.

Nogle virksomheder har måske nogle specielle ansættelsesforhold, andre har meget sæsonbetonet arbejde. Hvis ansatte alligevel skal fyres til sommer, giver det så mere mening at gøre det nu?

Og hvad er tidshorisonten? Det kan jo godt have betydning for, hvilken løsning, der er den bedste.

- Vi hjælper gerne, men vi har ikke rådgiveransvar og kan være nødt til at henvise videre til en advokat i nogle tilfælde, siger erhvervsdirektøren.

På onsdag, den 1. april, åbnes der for ansøgninger om kompensation til selvstændige, og ugen efter, den 8. april, åbnes der for muligheden for at søge kompensation for virksomhedens faste udgifter.

- Alle, der opfylder kriterierne, får kompensation. Der er ikke noget med først-til-mølle, pointerer Rasmus Holst-Sørensen.

Erhvervshus Sjælland har et webinar om lønkompensation på mandag kl. 14-15, og på torsdag, den 2. april, kl. 10-11 et om kompensation til selvstændige. Begge dele kræver forhåndstilmelding.

Næstved Erhverv har også lige fået fem webinarer på plads, som alle holdes i næste uge.

På tirsdag, den 31. marts, er der om formiddagen et webinar om »Coronakrisen som arbejdsgiver« og om eftermiddagen et om »Advokatens bedste råd - aftaler og Force Majeure«.

»Økonomisk hjælp til trængte virksomheder« er på programmet om formiddagen på torsdag den 2. april, hvor man om eftermiddagen kan lære om at få styr på økonomien i krisetider.

Endelig er der fredag, den 3. april et webinar om »Hvis din virksomhed ikke klarer krisen«.

Næstved Erhverv har allieret sig med revisor Richard Patel fra Beierholm, advokat Mads Fossing fra Advodan og Anette Rock Larsen fra Næstved Jobcenter til næste uges »møder«.

Alle webinarer kræver tilmelding på forhånd.

relaterede artikler

Erhvervsdirektør: God hjælp til lokale virksomheder 20. marts 2020 kl. 17:30