SOS Børnebyerne hjælper fattige og udsatte familier, som denne i Colombia, så børnene får en tryg og kærlig opvækst. De mangler indsamlere i Næstved Kommune den 9. maj. Foto: Nina Ruud

Send til din ven. X Artiklen: Hjælp forældreløse og udsatte børn: SOS Børnebyerne mangler indsamlere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp forældreløse og udsatte børn: SOS Børnebyerne mangler indsamlere

Næstved - 21. april 2021 kl. 21:18 Kontakt redaktionen

Selvom 50 allerede har meldt sig som indsamlere i Næstved Kommune, når SOS Børnebyerne samler ind på mors dag søndag den 9. maj, er der stadig 216 ledige ruter i kommunen.

Læs også: Indsamling skal redde liv og skaffe hjertestartere til landområder

Indsamlerne er med til at sikre, at SOS Børnebyerne kan hjælpe flere forældreløse og udsatte børn, der er i risiko for at miste omsorgen fra deres forældre. Lige præcis denne gruppe børn har på grund af coronapandemien mere brug for hjælp end nogensinde før, oplyser Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne.

- Nedlukninger som følge af corona har verden over ramt især de udsatte børn, vi hjælper. I kriser som denne er der stor risiko for, at familier falder fra hinanden, og flere børn bliver efterladt. Der er derfor hårdt brug for vores hjælp nu, og det glæder mig derfor meget, at mange danskere ønsker at bidrage og melder sig som indsamlere, siger Mads Klæstrup Kristensen.

En stor forskel På landsplan har næsten 4000 indsamlere allerede meldt sig til SOS Børnebyernes Landsindsamling. Ifølge Mads Klæstrup Kristensen kan en søndagstur som indsamler gøre en reel forskel ude i verden:

- På to-tre timer kan én enkelt indsamler i gennemsnit samle omkring 1.000 kroner ind. Det er mange penge, som kan gøre en stor forskel i hverdagen for de børn, vi hjælper. Vi håber, at de sidste ruter bliver besat, så vi kan få endnu flere penge ind til verdens børn, siger han.

Indsamlingen er i år blevet kontantløs, og derfor slipper indsamlerne for at aflevere kontanter i banken. I stedet for en bøtte får indsamlerne et indsamlingsskilt med en personlig kode, så indsamlerne selv kan se, hvor meget de har samlet ind.

Vælg en lokal rute Bidrag til landsindsamlingen den 9. maj går til SOS Børnebyernes arbejde for at sikre forældreløse og udsatte børn en tryg barndom i en kærlig familie.

Man kan tilmelde sig som indsamler på www.sosindsamling.dk eller ved at ringe til SOS Børnebyerne på tlf. 33730233.

Man har mulighed for at vælge en rute i nærheden af sit hjem. Når man har tilmeldt sig, får man tilsendt indsamlingsskilt og alle øvrige materialer og information med posten.

relaterede artikler

Corona eller ej: Børns Vilkår samler ind til udsatte børn og unge 20. marts 2021 kl. 20:05

Ofre for corona: Nu kan du støtte danske børn 18. marts 2021 kl. 12:00

Rynkerne kører derudaf: Sætter rekord trods corona 10. marts 2021 kl. 07:00