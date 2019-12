Se billedserie Thomas Petersen har været uddannelsesvejleder i 20 år. Han glæder sig altid til at høre, hvad de unge ender med at vælge. Foto: Anders Ole Olsen

Hjælp efter skoletid: Nu starter Åben Vejledning

Næstved - 03. december 2019

Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Det spørgsmål har alle fået stillet. Men det er ikke sikkert, at alle har kunne svare på det. Måske fordi de ikke har været sikre, eller fordi de ikke har vidst hvilke muligheder, der har været for dem.

Fra i dag af får unge i Næstved Kommune mulighed for en ekstra hånd og et hjælpende råd, når tvivlen om fremtiden opstår, og de store valg skal træffes. Uddannelsesvejledningen Næstved (UV Næstved) nemlig Åben Vejledning til rådighed to eftermiddage om ugen.

Her vil unge under 18 år have mulighed for at tale med en uddannelsesvejleder om, hvad adgangskravene er til deres drømme-erhvervsuddannelse, hvilken retning de skal vælge på gymnasiet, om de hellere burde tage en toårig HF, og alt der imellem.

Afdelingsleder for UV Næstved Suzanne Tange Andersen glæder sig på de unges vegne over, at de får mulighed for afklaring, inden de skal vælge retning i livet.

- Selvom mange unge har en idé om, hvad de vil, kan de stadig have et hav af spørgsmål til, hvad deres valg kan betyde for dem, siger hun.

Ifølge hende har nutidens unge flere valgmuligheder end nogensinde før.

- Med alle de retninger de unge kan gå, kræver det altså hjælp at blive afklaret, siger hun.

En af de vejledere, som får lov til at hjælpe de unge på vej, er Thomas Petersen fra UV Næstved. Han glæder sig til at møde de unge i øjenhøjde.

- De unge er friske og nysgerrige og har for det meste gjort sig nogle rigtig gode overvejelser, siger han.

Udover den unge er der også plads til, at forældrene kan deltage i vejledningen.

- For mange unge er det første gang, de skal træffe et seriøst valg i deres liv, som har betydning for deres fremtid, og derfor giver det rigtig god mening at have forældrene med på råd, siger han.

Han understreger, at dem, som han vejleder, som udgangspunkt er under 18 år.

- Jeg har stort set kun oplevet, at forældrene bakker op, og at deres eneste ønske er, at deres børn er glade, siger han.

Den nye form for Åben Vejledning sker udenfor skoletiden. Om tirsdagen foregår det på Næstved Ungdomsskole og om torsdagen i Jernbanegade 10, begge dage mellem klokken 17.00 og 19.00.

- Vi kommer til de unge og møder dem, der hvor de i forvejen er, siger Thomas Petersen.

Han håber på at møde nogle unge mennesker, der har taget deres venner, forældre eller holdkammerater under armen, så de sammen kan blive klogere.

