Hjælp børnene lokalt: Mødrehjælpen søger modne mænd og damer

En fin lille bluse, en stor gul bamse og masser af spil, sko og legetøj til børn.

Det er noget af det, der fylder hylderne i Mødrehjælpens nye store butik i Ringstedgade i Næstved. Organisationen rykkede sidste år ud af lokalerne i Vinhusgade til fordel for et større og langt mere centralt placeret butikslokale - nemlig i den tidligere Søstrene Grene i Ringstedgade 22. Her er der 500 kvadratmeter at boltre sig på, plus en stor kælder og et lagerlokale.