Ringstedgade tirsdag eftermiddag, hvor flere butikker er lukkede. Foto: Mia Than West

Hjælp arkivet med at dokumentere krisen

Næstved - 25. marts 2020

Vi lever i en usædvanlig men historisk tid - både i Næstved og i resten af Danmark. Corona-pandemien påvirker os alle og vil uden tvivl have en plads i fremtidens historiebøger.

Derfor ønsker NæstvedArkiverne at dokumentere forholdene i Næstved i disse dage og uger, og til det efterspørger de borgernes hjælp. NæstvedArkiverne opfordrer alle næstvedere til at dele refleksioner og billeder fra en hverdag under corona-krisen. Mange dokumenterer allerede krisen helt ubevidst og deler deres historier på sociale medier gennem tekst og billeder - uanset om det gælder indkøb, arbejde, børnepasning, frustrationer eller bekymringer.

I fremtiden vil hverdagsfortællingerne være kilderne for de kommende generationer til vores fælles lokale historie i en svær men historisk tid.

Tanker, fotos og videoer Hvis man har lyst til at dele sine tanker, følelser og oplevelser i denne tid, så vil arkivet meget gerne modtage dem. Man er også interesserede i fotos eller videoer fra borgernes hverdag under corona-krisen, som for eksempel tomme hylder i supermarkedet, mennesketomme gader, nye måder at være sammen på, sang fra vinduet, hjemmearbejdspladsen og så videre.

På den måde vil NæstvedArkiverne sikre, at det ikke kun er de officielle beskeder, der bliver bevaret, men at fremtiden også kan blive klogere på, hvordan hverdagen var for den almindelige dansker i Næstved.

Alle, der vil være med til at skrive historie, kan sende både tekst og hverdagsbilleder til NæstvedArkiverne på arkiv@naestved.dk. Store filer kan sendes via gratis fildelingstjenester som WeTransfer eller Filemail. Man vil herefter blive kontaktet af arkivet med henblik på at lave en afleveringsaftale, som giver dem lov til at bruge materialet.

