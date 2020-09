Det tog, hvad der svarer til en almindelig arbejdsdag for byrådet at indgå et historisk budgetforlig, der strækker sig over to år. Foto: Næstved Kommune

Historisk forlig - budget strækker sig over to år

- Jeg ofrer meget gerne to flasker champagne for jeg er oprigtig rørt over, at det kan lade sig gøre. Alle er med. Lige fra Nye Borgerlige til Enhedslisten. Det viser, at vi alle vil Næstved. Alle sidder med hver deres mærkesager, men nu trækker vi sammen i bussen. Det er jeg meget stolt over, siger borgmesteren.

- Vi har lagt vejen til en sikker fremdrift for Næstved ved alle at stå sammen om de næste to års budget. Vi har været tro mod den strategi, vi har haft hele byrådsperioden igennem ved at holde fast i at børn og unge er fremtiden, at der skal skabes gode velfærdsløsninger og at satse på vækst i Næstved. Igen i år er det derfor vores børn og unge, der bliver tilgodeset, og vi har været så heldige også at kunne tilføre midler til det, vi kalder de sårbare områder - altså mennesker, der har brug for ekstra omsorg og hjælp, siger Carsten Rasmussen.