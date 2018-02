Første show går helt tilbage til universets skabelse og livets begyndelse og arbejder sig stille og roligt fremad i historien - proppet med historiske facts og anekdoter undervejs. Privatfoto

Historiens gang og manden med den krøllede hjerne delt i to

Næstved - 07. februar 2018 kl. 20:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stand-up komikeren Christian Fuhlendorff går bogstaveligt talt over i historien med sit nye show af samme navn. Efter at have blotlagt sin egen fortid og historie i sine tidligere shows, kigger han denne gang udad når han giver sin helt egen fortolkning af verdenshistorien.

Det er øjensynligt en ordentlig mundfuld, og derfor er showet blevet delt op i to. Første del kommer til Næstved fredag 6. april kl.19 i Ny Ridehus.

Det er muligt at købe billetter til begge shows som pakkebillet, hvor man får rabat på begge billetter.

Anden del af »Går over i historien« kommer til Næstved 26. september og billetter til begge shows kan købes på www.gkkultur.dk eller ved at besøge billetkontoret på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Billetter kan ligeledes reserveres via billettelefonen på 5588 3950.

På overfladen kan et show om verdenshistorien måske godt lyde lidt tørt, men parrer man det med komikeren Christian Fuhlendorffs knivskarpe timing og altid sjove fortællinger, er det pludselig en helt anden snak, mener John Nørbjerg, kulturcenterleder.

Det var datteren

Selvom de to showdele hedder det samme, slår Fuhlendorff dog hurtigt fast, at »Går over i historien« ikke direkte hænger sammen med showets anden del, der kommer til efteråret. Faktisk er anden del stadig ikke rigtig planlagt, for som manden bag selv siger:

- Hey, jeg skal lave to one-man shows på ét år, hvad havde I forventet? Vi tager lige et show af gangen.

Christian Fuhlendorff fik oprindeligt idéen til sit nye show, da hans datter begyndte at stille en masse spørgsmål, han ikke lige kunne svare på. I stedet for blot at spise hende af med en masse kluntede og upræcise svar, besluttede han sig i stedet for at sætte sig ind i emnet.

Denne historiske research har sidenhen været en tur gennem komikerens krøllede hjerne og resultatet er et nyt comedy-show.

roan