Se billedserie Kia Lundsgaard har været med til at researche og skrive manuskriptet til videowalken »Den Sidste Kvinde«. Her er hun i færd med at opsætte den såkaldte Paper Cinema, som også bliver en del af oplevelsen, når historien om Ane Andersdatter skal fortælles. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Historien om Danmarks sidste henrettede kvinde på helt ny måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historien om Danmarks sidste henrettede kvinde på helt ny måde

Næstved - 19. juli 2019 kl. 07:52 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En videowalk er en ny og anderledes måde at opleve en historie via sin smartphone. Genren kombinerer radiodrama, virtuel reality og film, og nu er Radiodrama.dk klar med deres anden videowalk - »Den Sidste Kvinde« - som kommer til at udspille sig i Rådmandshaven.

Her vil man kunne opleve historien om Ane Andersdatter fra Karrebæksminde gennem en film, man ser på sin telefon. Filmen guider publikum ud på en rundtur, og på den måde smelter virkelighed og film sammen.

Ane Cathrine Andersdatter blev født og voksede op i Karrebæk. For 158 år siden blev hun dømt til døden og siden halshugget ved en offentlig henrettelse på en mark i Rødovre, som den eneste kvinde i Danmark siden enevældens afskaffelse.

I 1861 var man ellers for længst holdt op med at henrette kvinder. Den næstsidste kvindehenrettelse fandt sted 30 år tidligere, og i mellemtiden var enevælden ophørt, og Danmark havde fået sin første grundlov i 1849. Vi var på vej mod et civiliseret samfund. Alligevel mistede Ane Andersdatter hovedet med et enkelt drøjt hug, fordi hun skulle bøde, hvor to af hendes ugerninger havde fundet sted.

Tjenestepigen var således blevet dømt for at slå tre af sine fire børn ihjel. Alle uægte børn med tre forskellige mænd, og alle nyfødte. To af dem kastede hun levende i en brønd ved Damhuskroen i Rødovre, et tredje druknede hun i en grøft.

Ane Andersdatter blev henrettet, til trods for at Højesteret havde indstillet til benådning til kong Frederik 7., som var gift med grevinde Danner. Det fik kongen bare ikke at vide, fordi justitsministeren ville det anderledes. Også blandt folket blev forbrydelsen betragtet som så grov, at hun skulle bøde med sit liv. Det blev et folkekrav, og til henrettelsen mødte en stor folkemængde frem, blandt dem også mange børn og »fruentimmere«.

Læs resten af historien i Sjællandske.