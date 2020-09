Historien bag konkursramt byggefirma

Byggefirmaet HRJ Service A/S er stiftet tilbage i 2005 i forlængelse af, at Hans Richard Jørgensen byggede Søfronten i Karrebæksminde. Første år var her kun få ansatte men ellers var her mellem 10 og 19 stort set konstant frem til slutningen af 2010, hvor firmaet udvidede til at have mellem 20 og 49 ansatte. Siden starten af 2015 har her været over 50 ansatte, og i andet kvartal 2019 nåede man så for første gang op over 100 ansatte.