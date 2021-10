Illustration: Mikael Nielsen, Saxoart.

Himlen er ikke retfærdig

Næstved - 05. oktober 2021 kl. 16:09 Af Provst Anna Kluge Kontakt redaktionen

Forud for Kommunalvalg 2021 er kampen i gang. Og det mærkes på milliliterdemokratiet. Den seneste uge har flere venstreorienterede politikere på de sociale medier klandret Sjællandske Næstved for at være blevet alt for borgerlig. Vi giver ikke plads nok til de røde partier, og flere føler ikke, at de får plads som de blå, hedder det sig.

Og kritikken er givet ganske uagtet at fx de radikale har fået en hel del for- og helsider med forslag om skolemad, skolestruktur, kunst i svømmehallen og budgetforklaringer.

Sjællandske forsøger naturligvis at nuancere sin journalistiske dækning af kommunalvalget, så alle bliver hørt.

Af provst Anna Kluge En af mine opgaver som provst er at fordele kirkeskatten imellem kommunens kirker. Det gør jeg sammen med provstiudvalget. Vi har formuleret en vision om, at forvaltningen i provstiet skal være "gennemsigtig og retfærdig", og derfor har vi også brugt meget lang tid på at overveje, hvordan vi kan fordele kirkeskatten så retfærdigt som muligt.

Men hvad er retfærdighed? Og hvordan praktiserer man retfærdighed? Sognene i Næstved kommune ser meget forskellige ud både hvad angår antal medlemmer, antal historiske bygninger, antal kirkelige handlinger og kirkelige arrangementer, så man kan ikke bare dividere antal kroner med antal folkekirkemedlemmer, og det, der ser retfærdigt ud i mine øjne, kan virke uretfærdigt set fra en anden synsvinkel.

Er retfærdigheden ens? I erkendelse af, at retfærdighed er et vanskeligt begreb at definere, overvejer vi alvorligt at ændre vores vision så »retfærdighed« erstattes af »helhedssyn«.

Vores ønske er altså at forvalte gennemsigtigt og ud fra et helhedssyn. Denne sætning er til at forstå og til at arbejde efter, men betyder det, at vi opgiver retfærdigheden?

Som mor til fem er retfærdighed også et begreb, jeg diskuterer hjemme. Hvordan forvaltes husregler og god opdragelse retfærdigt i en flok piger og drenge med et aldersspænd på 10 år? Hvad er en retfærdig sengetid? Komme-hjem-fra-byen-tid? Hvad er retfærdigt i forhold til lommepenge og arbejdsopgaver i hjemmet? Er retfærdighed at behandle børnene ens eller forskelligt? Har kærligheden til ens børn i det hele taget noget med retfærdighed at gøre?

Centralt begreb Retfærdighed er et centralt begreb i kristendommen. Kristendommen fortæller, at Gud er kærlig og retfærdig, men når vi kigger os omkring i verden, kan vi så sige, at Gud er retfærdig?

Hvis mennesker selv havde fundet på Bibelen, er jeg sikker på, at vi ville have konstrueret et klart svar på det spørgsmål. Noget med, at lidelse hænger sammen med vores egen måde at leve på, at lidelsen altså skulle være vores egen skyld.

Måske, at lidelse skulle være en test, en slags troens styrkeprøve eller sådan noget. Det mærkelige er, at Bibelen synes mere interesseret i spørgsmålet end i svaret. Bibelen er fyldt med mennesker, der lider og spøger: "Hvorfor, Herre"? "Hvorfor, Gud"? Bibelens Gud giver os ikke et klart svar, men Gud svarer på en anden måde: Ved selv at vise sig i mennesket Jesus.

Retfærdig eller kærlig Og Jesus handlede ikke retfærdigt. F.eks. da han møder en skyldig kvinde, som skal stenes efter datidens lov. Jesus beder den, som er ren, om at kaste den første sten. Så er der pludselig ingen, som vil kaste sten, og Jesus siger, at så vil han heller ikke dømme kvinden. Han lader hende gå, men siger til hende, at hun ikke skal synde mere. Jesus erkender altså hendes skyld, men lader hende gå. Det er ikke særlig retfærdigt, men det er kærligt.

Det kan nok ikke lade sig gøre at være en retfærdig forælder, hvis man også vil være en kærlig forælder. Og man kan ikke være et retfærdigt menneske, hvis man også vil praktisere overbærenhed og tålmodighed. Regneark og budgetstyringssystemer kan måske gøre mig til en retfærdig provst, men om jeg bliver en god provst af det, er spørgsmålet.

Vores eksistens er ikke så enkel, at vi i alle tilfælde kan regne os frem til den indlysende gode handling, og derfor kan vi heller ikke fralægge os ansvaret ved at sige, at vi følger et retfærdighedsprincip 1:1 - så må vi bare håbe, at Gud er mere kærlig end retfærdig.