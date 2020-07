Magnus Heunicke er i Karrebæksminde lørdag for at fejre kunstnergruppen +6ART?s jubilæumsudstilling. Foto: Thomas Olsen

Heunicke indvier udstilling i ferieby

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har nok at se til. Men alligevel har han fundet tid til at kaste glans over kunstnergruppens +6ART's 10 års jubilæumsudstilling i Fiskeri- og Bymuseet i Karrebæksminde.