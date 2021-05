Se billedserie Ripasso og Caroline har et særligt forhold. De har masser til fælles - også humor. Foto: Jan Jensen

Hestegrin fra Ripasso: Caroline får overraskelsespris

Næstved - 26. maj 2021 kl. 11:04 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Caroline er 17 og den røde varmblodshest er 14 år gammel. Ripasso er navnet, og den store røde hest er den mest erfarne. Tilmed rolig og tillidsfuld. Men også klar til at finde det helt rigtige gear, når det er påkrævet.

Caroline Stolt tror, hun skal fotograferes til markedsføring af Næstved Kommunes Aktive Feriedage, og scenen er naturligvis Askov Ridecenter, hvor Harriet Nielsen er kvinden bag den kendte rideskole.

Den dygtige rytter Caroline Stolt modtager Næstved Kommunes Overraskelsespris fra kultur- og demokratiudvalget. Formanden Linda Frederiksen plejer at overraske med prisen ved den årlige Sport Awards. Showet måtte aflyses og prisen måtte til Askov Ridecenter for at finde rette ejer. Foto: Jan Jensen

Det perfekte match Caroline Stolt fortæller, at hun kun har haft Ripasso godt et års tid. Hesten og hende er blevet det perfekte match. Han er schollmasteren. Sådan hedder det, når hesten er skolet - i dette tilfælde af berider Rune Willum - og det virker som om Ripasso knejser lidt mere med hovedet, mens rytteren fortæller, at hesten er vejen frem til nye udfordringer og mål, når hun forhåbentlig snart skal ride Danmarksmesterskabet for juniorer.

Nu er makkerparret fremme ved folden, hvor den nystriglede hest skal posere for avisens udsendte. Men så sker der noget uventet, idet formanden for kultur- og demokratiudvalget, Linda Frederiksen, tager ordet. Artiklen fortsætter under billederne...

Overraskelsesprisen har fundet rette rejer. Formanden for kultur- og demokratiudvalget Linda Frederiksen (tv) har respekt for det store dyr. Rytter Caroline Stolt nyder øjeblikket sammen med fritidskonsulent Margit Bak Grønnegaard. Foto: Jan Jensen

Dagens overraskelse... - Jeg er her på grund af dig og Ripasso, og fordi I sammen var så dygtige at blive juniormestre ved Sjællandsmesterskaberne i efteråret 2020. Det er jer, der er dagens overraskelse, for I får årets overraskelsespris i forhåbning om at der venter jer nye mesterskaber fremover. Du er en rigtig dygtig dressurrytter, siger Linda Frederiksen.

Caroline Stolt har sadlet op, men det lykkes fint for Linda Frederiksen at overrække det flotte og lidt tunge bevis til rytter og hest. Der følger også en kontant præmie på 1.000 kroner.

Der var også en gave fra kultur- og demokratiudvalget til kvinden bag de succesrige rideskoler ved Næstved Kommunes Aktive Feriedage, Harriet Nielsen (th). Linda Frederiksen roser Askov Rideskole for indsatsen. I baggrunden ses fritidskonsulent Margit Bak Grønnegaard. Foto: Jan Jensen

Også tid til at studere Caroline Stolt smiler og lever op til prisen. Hun er overrasket, og der går et øjeblik før hun ænser, at der også er en præmie med til prisen.

- Jeg er overrasket og glad. Det er noget andet end at vinde rosetter. Dem ved man jo, man får efter en konkurrence, siger Caroline Stolt og smiler.

Dressurridning regnes for en af de sværeste sportsgrene. Caroline går i 1. g på Næstved Gymnasium, for selvom hun bruger al sin fritid - tre timer ad gangen seks dage om ugen - på at træne og passe Ripasso, vil gerne have et almindeligt job. Måske vil hun læse jura eller psykologi.

Caroline og Ripasso havde kun kendt hinanden i fem måneder, da de tog guldet ved Sjællandsmesterskaberne for juniorer. I juli måned håber ekvipagen at kvalificere sig til Danmarksmesterskaberne. Foto: Jan Jensen

DM og Grand Prix drømme Ripasso og Caroline havde kun kendt hinanden i fem måneder, da de tog sjællandsmesterskabet for juniorer. Næste mål er DM i juli 2021.

Hun mangler imidlertid den sidste kvalifikation, som skal opnås ved et B-stævne. Så hun håber meget det vil lykkes, så hun kan komme i betragtning ved Danmarksmesterskabet for juniorer. Det vil være et stort skridt i den rigtige retning - og mod drømmen om en dag at komme til at ride dressur på Grand Prix niveau.

Lige nu er Caroline Stolt mest glad for at være nået så langt med sin elskede hest. Ripasso smiler på samstemmende - dog på kommando ved hjælp af en løftet pegefinger.

Nu skal han tilbage i hestetraileren og køres tilbage til græsmarkerne ved Fuglebjerg. Det holder røde Ripasso så meget af.

Stolt rytter og hest med overraskelsesprisen. Foto: Jan Jensen