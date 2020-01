Herlufsholm Skole har fokus på naturvidenskabelige talenter. Foto: Kim Rasmussen

Herlufsholm har masser af naturvidenskabelige talenter

Næstved - 23. januar 2020

Gymnasiet på Herlufsholm Skole er blevet certificeret i Science og Talent 2020. Årsagen er, at Herlufsholm har en klar talentstrategi, som skolen med succes har indarbejdet på gymnasiet.

Bag certificeringen står Astra - det nationale naturfagscenters talentindsats, Science Talenter.

De arbejder blandt andet for, at alle kommuner og ungdomsuddannelser har tilbud til naturvidenskabelige talenter, og at flere unge starter på en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

- Science Talenter arbejder for, at flere unge talenter med interesse for naturvidenskab oplever at blive udfordret og inspireret. Derfor står Science Talenter bag certificeringen »Science og Talent«, som kan tildeles danske gymnasier, der arbejder systematisk og strategisk for at styrke science- og talentindsatsen på gymnasiet, forklarer konstitueret talentchef i Astra, Mie Berggreen Høj.

Med certificeringen anerkendes det, at Herlufsholm har iværksat en klar talentstrategi, hvor skolen forpligter sig til at have en talentvejleder og en strategi for gymnasiets samlede talentindsats.

Siden Science Talenter startede i 2009 har Herlufsholm været aktivt deltagende i diverse camps og forløb.

Eleverne har i løbet af 2019 deltaget i en række talentaktiviteter med både universiteter og virksomheder, hvor naturvidenskaben er i fokus. De har også deltaget i nationale konkurrencer og events som Unge Forskere, Projekt Forskerspirer og Science Cup samt campforløb hos Science Talenter.

- Herlufsholm Skole har altid fokuseret på at fremme den enkelte elevs talent. På Herlufsholm arbejder vi med det hele menneske, som skal gå foran og tage ansvar for sig selv, for hinanden og for det fællesskab, vi alle er en del af, siger konstitueret rektor Mikkel Kjellberg og uddyber:

- Det gør vi gennem personlig udvikling, faglighed og fysisk aktivitet. Vi ønsker at give engagerede og talentfulde unge mulighed for at dygtiggøre sig til deres eget og fællesskabets bedste.

Herlufsholm Skole holder åbent hus om 10. klasse, STX og IB (den internationale studentereksamen International Baccalaureate) lørdag den 1. februar fra klokken 12 til 15.

Tilmelding skal ske via skolens hjemmeside.