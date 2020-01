Herlufsholm Kirke genåbner i en digital udgave

Herlufsholm Kirke er klar til genåbning, efter den populære kirke af flere omgange har været lukket siden maj 2018. Kirken, der ejes af stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods, har gennemgået en totalrenovering. Den er blevet kalket indvendigt, og alle dekorationer, træværk og malerier er blevet restaureret og shinet op. Fanen er skiftet ud med en ny en af slagsen, og gulvet under bænkerækkerne er slebet ned. Der er desuden kommet nyt varmeanlæg og varme under bænkene. Alle elinstallationer er blevet udskiftet, og der er kommet nye teglsten på gulvet, som også er ført ud i våbenhuset.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her