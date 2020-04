Herlufsholm Allé spærres af: Bilerne skal ud på en omvej

Næstved: Fra mandag og til udgangen af maj er der lukket for biltrafik ved jernbanebroen over Herlufsholm Allé.

Nu er turen kommet til den gamle bro fra 1921, der skal have ny fugtmembran ligesom kantbjælkerne på broen skal renoveres. Dermed er vejen lukket for biltrafik, mens cykelstien i hullet lige ved siden af stadig vil være åben. Den kan byens bløde trafikanter benytte sig af. Dermed er der stadig fri adgang til motionsstien Fodsporet for fodgængere, motionsløberre og tohjulede trafikanter.

- For at udskifte fugtmembranen skal vi bore henved 800 huller i betonen og ned i op til 2 meters dybde. Dele af arbejdet vil foregå uden for almindelig arbejdstid, da vi ellers ikke kan nå at blive færdige på den tid, vi har til rådighed. Vi beklager generne for borgere og trafikanter i området, meddeler BaneDanmark.