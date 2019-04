Herlufmaglehus skal sælges på TV i aften

Han erfarede, at det er et hårdt slag mod økonomien at have sit hus til salg i tre år. Programmet lyder derfor på gratis fornøjelser, når han hver anden weekend har sine to døtre. Økonomien er nemlig så presset, at Jan Andersens pengepung ikke rækker til hverken fødselsdagsgaver, husvedligehold - eller for den sags skyld at blive boende. Selvom det ældre bindingsværkshus ligger i naturskønne omgivelser tæt på en skov, kniber det med at få huset solgt. Tre år er gået, og snart skal Jan Andersen afdrage på sin gæld, mens han samtidig kæmper for at holde fogeden væk. Derfor får han assistance fra to eksperter i boligprogrammet: ejendomsmægler Line Franck, som har 13 års erfaring fra boligmarkedet, samt Søren Vester, der er med i programmet for tredje gang.