Herlufmagle-ægtepar bliver millionærer

Et ægtepar i slutningen af 60'erne fra Herlufmagle har vundet en million kroner i Lotto. Parret spiller Lotto på en fem-ugers kupon og blev gjort bekendt med, at der manglede en vinder af en million fra deres lokalområde.

Da ægteparret kom ned i kiosken i Meny for at få deres kupon scannet, fik de at vide, at det beløb, de havde vundet, var over 9999 kroner - det var en af de store gevinster.