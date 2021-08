Se billedserie Masser af interesserede mødte frem, da Boligselskabet Sjælland onsdag og torsdag inviterede til åbent hus i Jernbanegade 12. Fotos: Kim Palm

Her vil vi bo: Stormløb på almene boliger

Næstved - 19. august 2021 kl. 19:55 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Vi drømmer om at bo lige her.

Julie Sønderup og Daniel Tvangsø er taget til åbent hus i Jernbanegade, hvor byens gamle skole er under fuld forvandling. De er blevet tilbudt to lejligheder og især den ene tænder drømmen om at bo i bymidten i noget gammelt, der er blevet spritnyt og almennyttigt.

- Den her er rigtig fed, siger Daniel og viser vej til en tre-værelses på 79 kvadratmeter i den gamle skolebygning.

- Den koster 7.900 kroner om måneden. Det er tæt på smertegrænsen af vores budget, da vi begge er studerende. Men hvor bliver det dejligt at flytte ind i noget nyt så tæt på stationen, lyder det fra 24-årige Julie, der læser til fysioterapeut i Næstved og jævnaldrende Daniel, som pendler med toget for at følge studierne i erhvervsjura i København.

- Vi bor i en rigtig gammel lejlighed, der er en bageovn om sommeren og iskold om vinteren. Her får vi det hele og tjek lige engang det køkken-alrum. Bare det bliver os, lyder det forhåbningsfuldt fra kæresteparret.

Massiv interesse

Men der er mange om buddet. Boligselskabet Sjælland melder om massiv interesse for de 46 almene boliger i Jernbanegade.

- Det har været overvældende, næsten som når vi bygger nyt i Roskilde, fortæller projektudvikler i boligselskabet, Tommy Novland.

Roskilde er hjemsted for Danmarks fjerdestørste boligselskab, der tæller 12.500 boliger rundt omkring på Sjælland. Flest i Roskilde, hvor der meldes om massive køer på almennyttige boliger. Men også i Næstved er interessen til at få øje på.

- Vi har kontaktet 200 personer fra ventelisten til hver af de lejligheder, hvor vi selv administrer udlejningen, mens kommunen har anvisningsret til 25 procent af boligerne. Herefter er det ancienniteten på ventelisten, der afgør hvem der får tildelt en bolig, fortæller Tommy Novland.

Årsagen til at boligerne er blevet udbudt til flere tusind personer på ventelisten er bevidstheden om, at langtfra alle dem, der har skrevet sig på venteliste, vil være i stand til at flytte ind den 1. december. Derfor gælder det om at nå ud til flest muligt interesserede for at undgå tomgang og ledige lejemål, når de almene boliger er klar til indflytning. Og at dømme efter forhåndsinteressen får boligselskabet ikke svært ved at finde interesserede lejere.

Onsdag og torsdag var der åbent hus og folk strømmede til. 10 personer hvert kvarter i tidsrummet fra klokken 10 til 18. Nogle kom fra Næstved, andre kom langvejs fra.

- Vi kommer fra Dianalund og her er da meget pænt, lød det fra et ældre ægtepar som var blevet tilbudt bolig gennem boligselskabets interne venteliste. For når du først har fået foden indenfor i boligselskabet har du fortrinsret til de ledige boliger, da boligsøgende på ventelisten, som bor i en af afdelingerne administreret af Boligselskabet Sjælland, har fortrinsret til 50 procent af de ledige boliger.

Seniorer i flertal

Ventelisten i Jernbanegade tæller både unge og ældre. Men seniorerne er i flertal. Lejlighederne i Jernbanegade er nemlig alle forsynet med elevatorer, der gør det muligt for gangbesværede at bo i bymidten uden at skulle stavre op af trapperne.

- Men hvad med parkeringspladserne. Kan det virkelig være rigtigt, at der kun er 30 parkeringspladser til 46 lejemål?, spørger en ældre dame.

- Desværre ja. Sådan er det bare, forklarer Tommy Novland, for den gamle skolegård, hvor ungerne har hinket og spillet bold, er ikke større, så de øvrige biler er henvist til parkeringshuset på Rampen.

- Det er noget folk må vænne sig til. Men det er jo heller ikke sikkert, at alle lejere har bil, siger han.

Huslejen begynder ved 2.700 kroner om måneden for de seks 1-værelseslejligheder, der er bygget direkte ind i Munkebakken og op til 9.500 kroner for de største på 114 kvadratmeter. De fleste af boligerne opererer med et huslejeniveau på 7-8.000 kroner, fremgår det af selskabets hjemmeside.

Jernbanegade 12 er Boligselskabet Sjællands andet almennyttige projekt i Næstved. Det første var Klosteret på Præstøvej, der blev forvandlet til 33 almene boliger.