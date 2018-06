Det er lige her ved A-broen Kvik Næstved vil bygge ny bordtennishal, som nabo til et kommende svømmecenter. Ansøgningen til kommunen er sendt afsted og så er klubben klar til selv at tage fat og bygge med. Fra venstre Jonathan Nielsen, Brian Jensen og Kim Rasmussen. Foto: Kim Palm

Her vil Kvik Næstved bygge bordtennishal

Bordtennis hører ikke længere hjemme oppe under loftet i Herlufsholmhallen. Det mener Kvik Næstved, der efter medlemsboom nu har ansøgt kommunen om lov til at anlægge en bordtennishal på 750 kvadratmeter på Stenlængegrunden. Den skal ligge lige overfor Ellebækskolen, afdeling Kalbyris - og virke som en magnet for både unge og gamle, skriver Sjællandske.

- Konkret har vi ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om tre mio. kr. til opførelse af ny bordtennishal. Får vi mindre er det også OK. Det vigtigste er signalet fra kommunen om at spille med og gøre noget for bordtennis-sporten i Næstved. Her tænker vi især på børn samt aldersgruppen 60+, som i dag skal forcere en 15 meter vakkelvorn trappe for at komme op under loftet i Herlufsholmhallen, siger klubformand Kim Rasmussen.