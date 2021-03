Næstved kommune vil have foreningerne til at opfordre medlemmer til at lade sig teste, selv om de ikke har symptomer på covid-19. Foto: Robert Andersen

Her stiger coronasmitten mest i øjeblikket

Næstved - 11. marts 2021 kl. 09:07 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Coronapandemien går den helt forkerte vej i Næstved i øjeblikket. Onsdag var smittetallet i kommunen steget til 119 de seneste syv dage, og incidenstallet steget til 143,6 per 100.000 indbyggere.

Det betyder, at Næstved ligger nummer syv i landet med smittede i forhold til indbyggertallet, og den kommune i Region Sjælland, hvor smitten for øjeblikket stiger mest.

I modsætning til tidligere er det især blandt de 10 til 19 årige, at smitten stiger. Næsten en tredjedel af de ny- smittede den seneste uge var mellem 10 og 19 år gamle. Og udviklingen får nu kommunen til at tage kontakt med det udendørs foreningsliv, som jo åbnede delvist igen den 1. marts. Borgmester Carsten Rasmussen til bede foreningsfolket om at opfordre spejdere, fodboldspillere og andre der er begyndt at mødes i det fri, til at lade sig teste.

- Gør en ekstra indsats, så vi stopper smittespredningen inden vi ender som Ishøj og Kolding, og bliver tvunget til at lukke ned lokalt, siger Carsten Rasmussen.

Han har indkaldt foreningsledere, citychefen og centerchefen til teams-møde torsdag, for at forklare hvorfor det er vigtigt at de hjælper med at sende en bøn til navnlig de unge, om at blive testet.

- Jeg ved godt det er en svær periode for de unge, og at nogen af dem mødes i mindre grupper. Derfor er det vigtigt at de unge lader sig teste, fordi der har vist sig at de kan bære smitten ind i familierne selv om de unge selv ikke har symptomer, fortæller borgmesteren.

Skolestart Ifølge regeringens plan er det netop de unge, som skal delvist tilbage i skole fra mandag den 15. marts. Efterskoleelever og højskoleelever skal tilbage på skolen. Afgangseleverne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne skal tilbage hver anden uge - eller halvdelen af tiden. 5-8. klasse og de øvrige klasser på ungdomsuddannelserne skal mødes en dag om ugen udendørs.

Der er krav om en negativ test, der højest er 72 timer gammel for efterskoler, højskoler og ungdomsuddannelser. Og grundskoleeleverne opfordres til at blive testet, men der er ikke et krav.

- Men med situationen i Næstved er de ekstra vigtigt at eleverne lader sig teste, så vi ikke risikerer at blive lukket af myndighederne fordi smitten bliver ved med at stige, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Intet klart mønster Direktør i Næstved Kommune, med ansvar for blandt andet sundhed, Jakob Bigum Lundberg, er overrasket over smitteudviklingen i kommunen. For hvor der tidligere har været udbrud på plejehjem, botilbud og i dagtilbud for børn, kan den nuværende smittestigning ikke kobles til et bestemt sted. Dog er der en overrepræsentation af de 10 til 19-årige. Den seneste uge var 34 af 112 nysmittede mellem 10 og 19 år.

- Det er stadig forholdsvis små tal, så vi skal passe på med ikke at være for skråsikre, men det giver da stof til eftertanke. Især når vi ser frem mod mere skoleåbning, siger Jakob Bigum Lundberg.

Geografisk set er der ikke nogen klar tendens. I sidste uge var der flest smittede i Sydbyen. I denne uge har det være i digterkvarteret i den vestlige del af Næstved som har domineret med nysmittede.

