Her kan du få svar på alle spørgsmål om ny svømmehal

- Vi har brugt tid på at diskutere, hvad de kommende vand- og svømmefaciliteter skal rumme, så vi imødekommer så mange behov som muligt. Nu er vi der, hvor krav og ønsker er samlet og sendt i udbud. Derfor er det oplagt at holde et borgermøde og fortælle mere om, hvad der skal ske. Vi glæder os til at fortælle og svare på spørgsmål, fortæller formand for Byggeudvalget Linda Frederiksen (S).